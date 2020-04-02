تنديد بدعوة أحد أعضاء مجلس النواب البحريني لقطع رؤوس المعارضين

2020/04/02 | 15:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّد المعارض البحراني البارز سعيد الشهابي بالدعوة التي أطلقها أحد أعضاء مجلس النواب في البحرين لقطع رؤوس المعارضين للنظام البحريني.واعتبر الشهابي في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر دعوة حمد الكوهجي أنها ”دعوة رسمية للإرهاب“ متسائلا عما ستكون عليه ردود الفعل لو أن أحد المعارضين خلال المسيرات أطلق مثل هذه الدعوة لقطع رؤوس […]

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