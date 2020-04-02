البصرة تعلن وفاة بفيروس كورونا وارتفاعا بالاصابات والتعافي

2020/04/02 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، الخميس، تسجيل حالة وفاة في المحافظة لمصاب بفيروس كورونا.وذكرت أن الموقف التراكمي في المحافظة وصلت الى 109 حالة.واوضحت انها سجلت 5 اصابات جديدة، وثلاث حالات شفاء، وحالة وفاة.وسجلت البصرة امس تسع حالات اصابة جديدة بالفيروس.وبالمجمل أعلنت وزارة الصحة العراقية، امس الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 52 من بين 728 إصابة.ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.ويسري حظر للتجوال في العراق حتى 11 أبريل/نيسان الجاري لاحتواء تفشي الفيروس.

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