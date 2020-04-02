وثيقة.. الصحة تعلن عدم توفر أماكن لحجر الوافدين إلى العراق وتطلب تأجيل نقلهم

2020/04/02 | 15:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عدم توفر أماكن لحجر الوافدين إلى العراق.وطلبت وزارة الصحة بحسب وثيقة حصلت عليها شفق نيوز، من وزارة النقل تأجيل تأجيل نقل الوافدين إلى العراق لحين توفير وتهيئة أماكن مناسبة لحجرهم لمدة ١٤ يوما والتأكد من عدم ظهور أعراض الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد.

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