2020/04/02 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

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الزرفي يؤكد ضرورة إكمال تسليح الجيش من الدول الكبرى وتطوير إمكانياته لحماية البلاد

يتبع.



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