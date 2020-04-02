النفط تخصص أكثر من مليار دينار لدعم جهود الصحة في تسع محافظات

2020/04/02 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قررت وزارة النفط تخصيص وصرف مليار وثمانمائة مليون دينار لدعم إدارات المحافظات والجهات الصحية المعنية فيها.وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس اجتماعاتٍ عدةٍ مكثفة مع المسؤولين في الشركات النفطية والدوائر المعنية فيها لمراجعة وبحث احتياجات محافظاتنا العزيزة لمواجهة تفشي وباء فايروس كورونا المستجد من خلال تقديم المساعدات العاجلة التي تشمل الدعم المالي و توفير المواد والمستلزمات الصحية الضرورية بالإضافة إلى توفير الابنية وغيرها من الاحتياجات.وأشار جهاد إلى أن الوزارة قررت تخصيص مليار وثمانمائة مليون دينار من صندوق اللجنة المركزية لتبرعات الموظفين والعاملين في القطاع النفطي لدعم تسعِ مُحافظاتٍ هي (نينوى ، الانبار ،المثنى ، الديوانية ، صلاح الدين ، كربلاء ، النجف ، ديالى ، بابل ) وبواقع مائتي مليون دينار لكل محافظة.وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تخصيص مائتي مليون دينار لدعم القطاع الصحي في محافظةِ كركوك و تخصيص مبلغ ثمانية ملايين وخمسمائةِ ألف دولار لدعمِ أربعِ مُحافظاتٍ هي (البصرة ، ميسان ، ذي قار ، واسط ).

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