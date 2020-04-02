جلال الدريدي - التفلسف في زمن الكورونا

2020/04/02 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلال_الدريدي جلال بن الحبيب الدريدي تقديم ليس من المبالغة في شيء القول اليوم بأنّ حدث ظهور فيروس-كورونا، كوفيد (covid 19) وانتشاره في أرجاء المعمورة، وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية (11/03/2020) باعتباره وباء عالميا أو جائحة عالمية.خلق صورة أخرى "للإنساني وللقيم الكونية"، صورة بقدر ما جهّزت لتجسيد فكرة التعايش والوعي الجماعي بالانتماء الطبيعي للأرض أو المصير المشترك للبشر، فإنّها مهدّت ......

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