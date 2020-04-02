كركوك.. توقيف 433 متهماً بمخالفة قرار حظر التجوال

2020/04/02 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية عن توقيف 433 متهماً بمخالفة قرار حظر التجوال.وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “محاكم التحقيق الخفر التابعة لرئاسة استئناف كركوك الاتحادية أعلنت عن توقيفها لـ433 مخالفاً لقرارات حظر التجوال في عموم الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة”.وتأتي هذه الاجراءات من قبل محاكم […]

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