دراسة سورية تقترح طلب مساعدات خارجية لدعم مواجهة كورونا

2020/04/02 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت دراسة أعدها “مركز دمشق للأبحاث” طلب الحكومة السورية مساعدات خارجية لدعم الاقتصاد السوري في مواجهة فيروس “كوفيد ١٩” المعروف بـ كورونا.وقدمت الدراسة، ونشرها موقع (الاقتصادي)، ١٢ مقترحاً لتخفيف […]

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