رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس تيار الحكمة الوطني

2020/04/02 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الواقع الصحي والاقتصادي والسياسي في البلاد، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة وباء كورونا، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، والعمل على توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية لدعم المسار الحكومي وخلية الأزمة؛ من أجل مواجهة انتشار هذا الفيروس بشكل أوسع.

وناقش اللقاء مقررات الاجتماع الاستثنائي بين رئاسة مجلس النواب والحكومة؛ لمعالجة الآثار الاقتصادية التي يعاني منها ذوو الدخل المحدود والعوائل المتعففة والمتقاعدون إثر حظر التجوال وتبعاته.

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