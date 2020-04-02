وفيات كورونا في إسبانيا تتخطى حاجز ال 10,000 على الرغم من تراجع وتيرة انتشار العدوى

2020/04/02 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الاسبانية، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب تفشي وباء كورونا الى اكثر من عشرة الاف حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان وفاة تسعمئة وخمسين مريضا منذ ليلة الامس، رفع عدد الوفيات إلى عشرة آلاف وثلاث حالات، فيما وصل عدد المصابين بالفيروس بعد شهرين من ظهور العدوى في البلاد إلى مئة وعشرة آلاف ومئتان وثمانية وثلاثين، لتحتل بذلك اسبانيا المرتبة الثانية بعد إيطاليا من حيث عدد الوفيات.

ولفتت الوزارة إلى استمرار تراجع وتيرة تسجيل الإصابة بالعدوى، لتصل إلى معدل ثمانية واثنين بالعشرة من المئة، بعد ان كانت عشرين بالمئة في الأسبوع الماضي.

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