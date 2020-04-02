2020/04/02 | 16:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن تخصيص مليار و800 مليون دينار لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).