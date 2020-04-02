خلية الازمة النيابية تصدر 7 توصيات لمنع تأثير ازمة كورونا وحظر التجوال على المواطنين

2020/04/02 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الازمة النيابية، الخميس (2 نيسان 2020)، 7 توصيات لمنع تأثير ازمة كورونا وحظر التجوال على المواطنين.

وقالت الخلية في بيان، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، ترأس، الاجتماع السابع لخلية الازمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الامر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي ورئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي وعدد من اعضاء الخلية واعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان".

واستضافت الخلية "خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير الزراعة صالح الحسني، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد"، وفقا للبيان.

واستعرض الوزيران، بحسب البيان، برامجهما وخططهما خلال المرحلة الحالية والمقبلة، فيما طمأن وزير الزراعة الشعب العراقي بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن ، مؤكدا الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا".

واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة على جملة قرارات وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي ومعالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل، وهي التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي، حيث اكد الوزير امكانية دفع مبلغ 30 الف دينار على 10عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط".

وقررت أيضا، "مطالبة الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام، ودعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة، ومطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن، ومطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام 2020 وفق كافة القوانين من بدلات الايجار، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي وزارة المالية".

وقررت الخلية "تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام 2020 للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".

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