2020/04/02 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تعزيز فوري لقوة النجدة لزيادة قدرات المحافظة في مواجهة فيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. النجدة تتلقى دعما غير مسبوق لمواجهة "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تعزيز فوري لقوة النجدة لزيادة قدرات المحافظة في مواجهة فيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في ديالى.. النجدة تتلقى دعما غير مسبوق لمواجهة "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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