2020/04/02 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تعزيز فوري لقوة النجدة لزيادة قدرات المحافظة في مواجهة فيروس...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في ديالى.. النجدة تتلقى دعما غير مسبوق لمواجهة "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في ديالى.. النجدة تتلقى دعما غير مسبوق لمواجهة "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).