نائب عراقي: اجتماعات أميركية مع قادة البعث الصدامي في دول مجاورة

2020/04/02 | 16:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب العراقي كريم المحمداوي، اليوم الخميس، أن "امريكا تقوم بفتح سفاراتها في بعض دول الجوار لعقد اجتماعات مع قا...

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