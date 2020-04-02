2020/04/02 | 16:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تفرض حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تفرض حظر تجول في مكة والمدينة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تفرض حظر تجول في مكة والمدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).