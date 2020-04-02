بالفيديو انصار الصدر يوزعون مساعدات غذائية على عائلات إيرانية

2020/04/02 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعاًمصوراً لمساعدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران.وقالت عدة مصادر في التيار الصدري لـ”يس عراق”، ان مساعدات الصدر وصلت الى محافظات الانبار وصلاح الدين وستبدأ حملات اخرى تباعاً في مدن الوسط والجنوب في العراق.

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