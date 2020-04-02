نقابة الصحفيين: تحديد اسماء الملاكات الاعلامية “اجراء غير عملي”

2020/04/02 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعتبرت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، قرار تحديد اسماء الملاكات الصحفية والاعلامية في قوائم على نقاط التفتيش اثناء حظر التجوال بـ”الاجراء غير العملي”.وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، ان “تحديد اسماء الكوادر الاعلامية ووضع قوائم في السيطرات اجراء غير عملي كونه سيعرقل عمل السيطرات الامنية والجهات المكلفة بأجراءات حظر التجوال […]

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