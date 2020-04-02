قوة شيعية تتقصى عن

2020/04/02 | 17:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، يوم الخميس، تقصيها لموضوع نشر منظومة صواريخ "باتريوت" الأميركية للدفاع الجوي في قاعد عين الأسد في المحافظة.وقال مسؤول المنظمة في محافظة الأنبار قصي الانباري لـشفق نيوز، إنه "لغاية هذه الساعة لم يتأكد لدينا نشر القوات الأمريكية لمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في قاعد عين الأسد، ولا يوجد اي شيء رسمي يؤكد ذلك، ونحن على تواصل واتصال مع قيادات عسكرية في القاعدة للتأكد من صحة هذه المعلومات".وأضاف الانباري أن "الهدف من نشر هكذا معلومات وأنباء، هو ربما جس نبض للجانب العراقي، وكذلك عملية ابتزاز للقوات المسلحة العراقية، فهذه المنظومة لحماية القوات الأمريكية"، مؤكدا "مستمرون بالتأكد من صحة هذه المعلومات، وربما في الساعات القادمة تتضح الصورة اكثر".يشار إلى أن مصادر عسكرية أمريكية وعراقية قالت أول أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بدأت في نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.وقالت المصادر إن إحدى بطاريات باتريوت وصلت إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق الأسبوع الماضي، ويجري تركيبها.ويوجد جنود أمريكيون في القاعدة التي تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية في يناير/ كانون الثاني الماضي ردا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد.وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.

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