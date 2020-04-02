الحكومة الهولندية تقدم مساهمة مالية بقيمة ٢ مليون دولار لدعم جهود مواجهة كورونا في العراق

2020/04/02 | 17:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت حكومة مملكة هولندا ،الخميس، بأنها ستقدم مساهمة مالية بقيمة ٢ مليون دولار لدعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا في العراق.





وقال السفير الهولندي في بغداد ايريك ستراتنك في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان هذه المساهمة المالية ستوظف في فحص حالات الإصابة والسيطرة على العدوى و تعزيز المرافق الصحية و زيادة الوعي ، مشيرا الى انه " في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها بلدينا، يجب مواصلة العمل معا للسيطرة على الوباء".

وبين ان " هذا الدعم يهدف إلى إعداد النظام الصحي في العراق بصورة افظل للأيام والأسابيع و الأشهر المقبلة، طالما استمرت هذه الأزمة" .

وأضاف "أحث الجميع على احترام التدابير من اجل حماية أنفسهم و الآخرين الذين يمكن ان ينتشر الوباء اليهم عن طريقك ".





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