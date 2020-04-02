تمديد حظر التجوال في ميسان.. وتحديدالسبت لرجوع العالقين في المحافظات الأخرى

2020/04/02 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ناقشن خلية الازمة في محافظة ميسان في اجتماعها اليوم الخميس، الوضع الحالي واتخذ العديد من القرارات الاحترازية والوقائية التي من شأنها تساعد على مواجهة انتشار فايروس كورونا.وقررت الاجتماع، حسب بيان عن مكتب المحافظ، تمديد فرض حظر التجوال استنادا لقرار خلية الأزمة المركزية واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة لغاية يوم […]

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