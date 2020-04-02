تسيير الرحلة الاستثنائية الثانية لاجلاء العراقيين من تركيا

2020/04/02 | 17:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الخميس، انه تم تسيير الرحلة الاستثنائية الثانية لاجلاء العراقيين من اسطنبول.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية بتسخير جميع جهود البعثات الدبلوماسية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج وبالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية، ووزارة النقل، القنصلية العامة لجمهورية العراق في إسطنبول تسيّر الرحلة الاستثنائية الثانية للخطوط الجوية العراقية من مطار إسطنبول إلى مطار بغداد الدولي وعلى متنها نحو (244) مواطن".

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