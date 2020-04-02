قتل صديقته الطبيبة بسبب كورونا

2020/04/02 | 17:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شهدت ايطالي جريمةٍ بشعة نفذت على خلفية وباء كورونا، حيث أقدم ممرض إيطالي على قتل صديقته الطبيبة بطريقةٍ مأساويّة، بعد “اعتقاد خاطئ” بأنها نقلت له عدوى المرض القاتل.وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن “الممرض أنطونيو دي باس البالغ من العمر 28 عاما، وصديقته لورينا كوارانتا (27 عامًا) كانا يعملان معًا في مستشفى محلي في […]

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