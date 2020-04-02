بعد استمرار الازمة.. فقهاء بارزون: هذه أحكام صوم رمضان والحج في زمن كورونا

2020/04/02 | 17:12 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



مع استمرار ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا حول العالم، لاسيما في البلدان المسلمة التي ...

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