"made ın kerkuk".. "جهاز لمكافحة كورونا بمواصفات "عالمیة

2020/04/02 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن أحد الشباب في محافظة كركوك، يوم الخميس، من صنع جهاز تعقیم ضد فيروس كورونا بمواصفات قال إنها عالمیة وخلال مدة 24 ساعة فقط.وقال محمود محمد (شاب كوردي من قضاء الدبس) لـشفق نيوز، "قمت بصنع هذا الجهاز بمجهود ذاتي ووفرت کافة المواد علی حسابي الخاص"، موضحا "الیوم وبمساعدة الجهات الأمنیة في قضاء الدبس اجرينا تجربة ناجحة للجهاز".وأضاف محمد أن "الجهاز غير موجود في العراق لحد الآن وأنه موجود فقط في الصين واوربا"، مشيرا الى أنه "في العراق وکوردستان فقط توجد اجهزة قدیمة للتعقیم ولكن هذا الجهاز متطور".بحسب قوله.وتابع أنه رفقة معارف له تمكنوا من انجاز العمل على الجهاز، كما انه سيقوم في الایام القادمة باجراء تطوير بحیث یكون استعمالە عن طریق التحكم عن بعد.وابدى محمد استعداده لـ"صنع أجهزة أخرى، داعيا حكومة كوردستان إلى مساعدته في ذلك من خلال توفير مبالغ مالية"، لافتا إلى أن "کل جهاز یحتاج إلى 4000 دولار لصنعە".

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