اللامي يعلق على قرار تقييد حركة الإعلاميين: قرار غير موضوعي في هذا الظرف الحساس

2020/04/02 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، أن قرار تقييد حركة الإعلاميين غير موضوعي خصوصا في هذا الظرف.وقال اللامي في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “الصحفيين والاعلاميون وخاصة القنوات الفضائية بذلوا جهودا كبيرة للتوعية بمواجهة فايروس كورونا”.وأضاف ان “قرار تقييد حركة الصحفيين واعدادهم غير موضوعي في هذا الظرف الحساس”.وأشار […]

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