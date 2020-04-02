2020/04/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على ضرورة استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، حيث أكد اهمية العمل الجدي لتطوير قدراته وتدريبه بما يعزز من امكانياته في حماية البلد وابناء الشعب، مثمنا في الوقت نفسه الاجراءات المتخذة لحماية القوات المسلحة من جائحة كورونا، والاستمرار باتباع التعليمات والوصايا من قبل الجهات المختصة.

هذا وقدم رئيس اركان الجيش عرضا عن العمليات التي تقوم بها القطعات العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية والتنسيق الكامل بين جميع القطعات، مؤكدا استمرار هذه العمليات للتصدي لهذه العصابات والقضاء عليها اضافة الى تدريب القوات المسلحة من قبل قوات التحالف الدولي لتطوير قدراتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يستقبل رئيس أركان الجيش ويبحثان مجمل الأوضاع الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يستقبل رئيس أركان الجيش ويبحثان مجمل الأوضاع الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).