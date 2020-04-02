السعودية : فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة في جميع أرجاء مكة والمدينة المنورة

2020/04/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المملكة العربية السعودية فرض حظر التجوال على مدى أربع وعشرين ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية تصريحه بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها سلطات المملكة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية في الحرمين الشريفين للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيهما وسلامتهم.

وأكد المصدر أن حظر التجول على يفرض في المدينتين مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، مشيرا إلى أن منع الدخول والخروج ذلك لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي المؤسسات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

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