وزارة النفط تخصص مبالغ مالية لدعم الجهود الصحية في 9 محافظات

2020/04/02 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، تخصيص مليار وثمانمئة مليون دينار عراقي لدعم الجهود الصحية في تسع محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان إن وزير النفط ثامر الغضبان قد ترأس اجتماعاتٍ عدةٍ مكثفة مع المسؤولين في الشركات النفطية والدوائر المعنية فيها لمراجعة وبحث احتياجات المحافظات لمواجهة تفشي وباء فايروس كورونا المستجد من خلال تقديم المساعدات العاجلة التي تشمل الدعم المالي وتوفير المواد والمستلزمات الصحية الضرورية بالإضافة إلى توفير الابنية وغيرها من الاحتياجات.

وأشار جهاد إلى أن الوزارة قررت تخصيص ذلك المبلغ لدعم مُحافظاتٍ نينوى، الانبار، المثنى، الديوانية، صلاح الدين، كربلاء، النجف، ديالى وبابل وبواقع مئتي مليون دينار لكل محافظة.

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