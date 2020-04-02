وفاة سفيرة الفلبين في لبنان بعد إصابتها بـ”كورونا”

2020/04/02 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية (DFA)، في بيانٍ أن كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين سفيرة الفلبين في لبنان برنارديتا كاتالا Bernardita M.Catalla توفيت فجر اليوم الخميس في مستشفى في لبنان، عن عمر 62 عامًا، نتيجة لمضاعفات الإصابة بفيروس “كورونا” Corona المستجد أو COVID_19″.وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ:”بحزن عميق، تعلن وزارة الخارجية عن وفاة السفير برنارديتا […]

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