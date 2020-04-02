موقف كورونا لهذا اليوم:44 اصابة جديدة وحالتي وفاة ببغداد والبصرة

2020/04/02 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه “يس عراق”، سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- – بغداد الكرخ: ١ – مدينة الطب: ١ -البصرة: ٥ – النجف: ١٠ – […]

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