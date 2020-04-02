معايشة كوفيد-19 في السليمانية


معايشة كوفيد-19 في السليمانية
2020/04/02 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معايشة كوفيد-19 في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 17:26.

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