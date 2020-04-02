2020/04/02 | 17:26 - المصدر: الغد برس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنغافورة تسجل 49 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1049 حالة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سنغافورة تسجل 49 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1049 حال
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سنغافورة تسجل 49 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1049 حالة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنغافورة تسجل 49 اصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1049 حالة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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