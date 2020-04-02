2020/04/02 | 17:26 - المصدر: الغد برس

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وزير الزراعة يطمئن المواطنين بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لم

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وزير الزراعة يطمئن المواطنين بوجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية

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