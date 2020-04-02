بريطانيا تسجل 569 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/02 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، 569 حالة وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2921.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "توفي 569 مريضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2921 حالة".

وأضافت أنه تم "تسجيل 4244 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33718".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 961 ألف إصابة، ونحو 49 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 203 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 110 ألفًا في إيطاليا و215 ألفا في الولايات المتحدة و104 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 203 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين.



كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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