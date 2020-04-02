العراق يعلن حالتي وفاة و44 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 17:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:

- بغداد الكرخ: ١

- مدينة الطب: ١

-البصرة: ٥

- النجف: ١٠

- السليمانية: ١٢

- كربلاء: ٧

- أربيل: ٢

- كركوك: ٥

- ديوانية: ١

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)، فيما تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام موزعة كالتالي:

- بغداد الكرخ: ١

- النجف: ١٠

- كربلاء: ٦

- البصرة: ٣

وأضافت الوزارة أن مجموع الإصابات ارتفعت إلى ٧٧٢، والوفيات ٥٤، وحالات الشفاء: ٢٠٢.

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