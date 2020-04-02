2020/04/02 | 17:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة العلوية المقدسة تطلق خدمة الزيارة الافتراضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/02 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العلوية المقدسة تطلق خدمة الزيارة الافتراضية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العلوية المقدسة تطلق خدمة الزيارة الافتراضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).