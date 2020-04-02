الصحة تعلن تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة وتكشف مجمل عدد الاصابات والوفيات

2020/04/02 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الخميس (2 نيسان 2020)، تسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة، فيما كشفت عن مجمل عدد الاصابات والوفيات.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 44 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وأضافت، أن "الاصابات موزعة كالتالي: بغداد الكرخ: 1، مدينة الطب: 1، البصرة: 5، النجف: 10، السليمانية: 12، كربلاء: 7، أربيل: 2، كركوك: 5، ديوانية: 1".

وتابعت أنها "سجلت حالتي وفاة جديدة؛ حالة واحدة في كل من (بغداد الرصافة والبصرة)، وتم تسجيل 20 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: بغداد الكرخ: 1، النجف: 10، كربلاء: 6، البصرة: 3، ومجموع الإصابات: 772، مجموع الوفيات: 54، مجموع حالات الشفاء: 202".

بغداد اليوم _ الديوانية

مع تزايد تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في محافظات البلاد المختلفة وسعي المواطنين للالتزام بتطبيق اجراءات وقائية لحماية انفسهم وذويهم من خطر الاصابة، برزت في محافظة الديوانية مشكلة تمثلت بشح مواد التعقيم والمستلزمات الوقائية.

بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ النجف، لؤي الياسري، تفاصيل ’’خطيرة’’ تتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد، في المحافظة في ظل غياب الدور الحكومي واستمرار كسر حظر التجوال من قبل سكان المحافظة.

وقال الياسري، في حديث متلفز، تابعت

بغداد اليوم- متابعة

منذ تفشي فيروس كورونا في أواخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، أُصيب أكثر من 930 ألف شخصاً حول العالم، وقد تماثل للشفاء منهم نحو 194 ألف شخص.

هؤلاء الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يعرفون عن المرض أكثر مما نعرف نحن، فهم اخ

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