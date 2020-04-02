كميات قليلة واسعار مضاعفة.. غياب مواد التعقيم يزيد قلق اهالي الديوانية بمواجهة كورونا

2020/04/02 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

مع تزايد تسجيل الاصابات بفيروس كورونا في محافظات البلاد المختلفة وسعي المواطنين للالتزام بتطب...





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