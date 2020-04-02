[ludm :قرار حصر استثناءات الصحفيين بهيئة الاعلام والاتصالات مخالفة قانونية

2020/04/02 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قرار خلية الازمة الاستعانة بهيئة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين واتحاد الاذاعات الاسلامية من اجل تحديد استثناء الصحفيين والاعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام بـ”مخالفة قانونية صريحة”.وقال بيان عن الجمعية، اليوم الخميس، ان هيئة الاعلام والاتصالات التي وضعتها خلية الازمة في قلب اجراءاتها متهمة بتقويض حرية العمل […]

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