خطر انتشار “كورونا” بسبب مرقدين في دمشق… وهذا عدد الإصابات 

2020/04/02 | 17:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت #منظمة_الصحة_الدولية من خطر زيارة المراقد الدينية في #دمشق والذي يساهم في انتشار فيروس #كورونا (كوفيد 19)، في إشارة إلى مرقدي “زينب” و”رقية” لاعتبراهما مزارين للقادمين من #إيران، التي ينتشر […]

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