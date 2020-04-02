هذه أبرز عوامل ارتفاع وفيات كورونا في اميركا

2020/04/02 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصبح فيروس كورونا أكثر فتكا في مدينة نيو أورليانز الأمريكية عن بقية أنحاء الولايات المتحدة حيث كان معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان أعلى من نيويورك.ووفقا للأطباء ومسؤولي الصحة العامة والبيانات المتاحة، فإن ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بها قد يكون جزءا من المشكلة.وقالت ربيكا جي، التي شغلت منصب وكيل وزارة […]

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