واشنطن تعلن رسمياً نقل أنظمة دفاعية إلى العراق

2020/04/02 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، نقل أنظمة دفاعية إلى العراق، لحماية قوات التحالف الدولي والتي تضم قوات أميركية في العراق، وذلك في ظل هجمات استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات تابعة للتحالف في العراق.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بيل أوربان، في بيان: "الولايات المتحدة تنقل أنظمة دفاعية إلى العراق لحماية العراقيين وقوات التحالف الدولي والقوات الأميركية من التهديدات الجوية المتنوعة التي شهدتها قواعد عراقية تستضيف تلك القوات".وبحسب "رويترز" قال مسؤول أمريكي، أمس، لم تكشف عن هويته، إن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق وأنه سيكون هجوما ليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير/ كانون الثاني الفائت.وأضاف المسؤول أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران، ولم يكشف المصدر عن توقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

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