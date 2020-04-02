خلية الازمة النيابية تستضيف وزيرين وتصدر توصيات بشأن أزمة كورونا

2020/04/02 | 17:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة النيابية، اليوم الخميس، استضافة وزيري التخطيط والزراعة خلال جلسة استماع للوقوف على استعدادات المرحلة المقبلة للحد من الاثار الاجتماعية خلال حظر التجوال.وقال بيان ان “الخلية استمعت لوزير التخطيط نوري الدليمي ووزير الزراعة صالح الحسني، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف […]

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