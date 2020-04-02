الصحة تسجل 44 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الخميس ، ٤٤ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق .وذكرت الصحة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، ان الاصابات توزعت على الشكل التالي: بغداد الكرخ 1 مدينة الطب 1البصرة 5 النجف 10 السليمانية 12 كربلاء 7 أربيل 2 كركوك 5 الديوانية 1واضافت"سجلت حالتي وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من بغداد الرصافة والبصرة"واوضحت الصحة انه "تم تسجيل 20 حالة شفاء تام موزعة كالتالي: بغداد الكرخ 1 النجف 10 كربلاء 6 البصرة 3ونوهت الصحة في ختام بيانها الى ان "مجموع الإصابات بلغت772– مجموع الوفيات: 54– مجموع حالات الشفاء: 202".

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