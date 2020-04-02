بالوثيقة.. انهاء تكليف زياد حنون من مهام إدارة تربية سامراء

2020/04/02 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت وزيرة التربية، سها العلي بك، اليوم الخميس، انهاء تكليف زياد طارق حنون، من مهام إدارة قسم تربية سامراء وكالة، وتنسيب قصي وجيه مهدي على ملاك المديرية العامة لتربية اصلاح الدين/ قسم تربية سامراء الى ديوان المديرية العامة المذكورة لمدة سنة واحدة.

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