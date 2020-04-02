الحرب النفسية بأيدينا

2020/04/02 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الربيعي للاسف الشديد الكثير منا ومن الاوعي؛ بدأ بتنشيط الحرب النفسية والمحبطة للمعنويات وزرع حالة الياس وفقدان الامل وانعدام الثقة، بما حوله وبدا يكون بيئة حاضنة ومروجة اكثر من الصعاليك انفسهم نتيجة قلة الوعي والعصبية وعدم التأني والموضوعية في قراءة الموضوع اصلا .فضلا عن قراءة الواقع من جميع الجوانب الايجابية والسلبية ومدى تاثيرها […]

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