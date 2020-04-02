وزارة الصحة تسجل ٤٤ إصابة جديدة بكورونا

2020/04/02 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، الموقف الوبائي اليومي للاصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى ارتفاع الاعداد المصابة الى ٧٧٢ حالة بعد تسجيل ٤٤ حالة جديدة.

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