ميسان تفتتح مركزاً لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

2020/04/02 | 17:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح رئيس خلية الأزمة في ميسان المحافط علي دواي مركزاً لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا .

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