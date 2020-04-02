2020/04/02 | 17:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس 2 نيسان/أبريل، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 772 مصابًا، بعد تسجيل 44 حالة جديدة.

الصحة: مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

قال بيان للوزارة، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبرات الوزارة أكدت تشخيص 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، حالة واحدة في الكرخ، وأخرى في مدينة الطب، وخمس حالات في محافظة البصرة، و10 بالنجف، و12 حالة في السليمانية، و7 بمحافظة كربلاء، وخمس حالات بكركوك، و2 في أربيل، وواحدة بالديوانية".

اقرأ/ي أيضًا: صافرات إنذار وسلام وطني..



حزمة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا" في العراق

أوضح البيان أنه "تم تسجيل حالتي وفاة حالة واحد في كل من محافظة بغداد/الرصافة، ومحافظة البصرة"، لافتًا إلى "تسجيل 20 حالة شفاء جديدة (10 في النجف، وحالة واحدة في الكرخ، و6 بكربلاء، وثلاث حالات في البصرة)".

وأشار البيان إلى أن "مجموع الإصابات المشخصة في العراق ارتفع إلى 772، ومجموع الوفيات بلغ 54، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 202".

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء 1 نيسان/أبريل، عدم تسجيل إصابات جديدة في العاصمة بغداد، فيما قالت دائرة صحة الرصافة إن قلة أعداد الإصابات خلال الساعات الـ 48 الماضية، وعدم تسجيل إصابات جديدة يعود إلى انحسار الحركة.

اقرأ/ي أيضًا:

المحاصصة "تكبل" خلية الأزمة في المحافظات والإسعاف الفوري بلا مستلزمات وقائية

وزير الصحة يكشف شرطًا للتخلص من فيروس كورونا بشكل نهائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 772 حالة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 772 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).