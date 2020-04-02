الإعلام الأمني يعلن تفتيش قرى ومناطق العثور على أوكار للإرهابيين في ديالى

2020/04/02 | 17:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفتيش قرى ومناطق والعثور على اوكار للارهابيين في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”قيادة عمليات ديالى من خلال قوة مشتركة من خلال فرقة المشاة الخامسة وشرطة ديالى والحشدين الشعبي والعشائري، شرعت بتفتيش قرى ومناطق خمس جسور وقرية العالي وقرية الطنبرة وبساتين […]

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